Coronavirus à Hong Kong: masque obligatoire et rassemblements limités à deux personnes

Les rassemblements de plus de deux personnes seront interdits à Hong Kong, à partir du 29 juillet 2020, excepté pour les familles. Anthony WALLACE / AFP

Texte par : RFI

Depuis quelques semaines, l'ex-colonie britannique connaît une forte recrudescence du nombre de nouveaux cas de Covid-19. Trois décès et 145 nouveaux cas ont été enregistrés ce lundi 27 juillet, un nouveau record pour Hong Kong qui depuis six jours d'affilée compte plus de 100 nouveaux cas quotidiens. Plusieurs foyers ont été découverts dans des maisons de retraite. Le gouvernement vient d'annoncer des nouvelles mesures de distanciation sociale, les plus strictes depuis le début de la crise sanitaire fin janvier dans la ville.