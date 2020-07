Coronavirus en Inde: les habitants des bidonvilles plus infectés, mais plus résistants

Plus de la moitié des habitants des bidonvilles de Bombay auraient attrapé le nouveau coronavirus, selon une étude sérologique, réalisée sur un échantillon de résidents de la ville. Cela voudrait dire que le Covid-19 a circulé de manière bien plus importante qu’estimée jusqu’à présent dans la capitale financière de l’Inde, l’une des plus touchées avec plus de 100 000 cas recensés. Mais aussi que la population y a bien résisté.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Près de 7 000 personnes ont été testées pour savoir si elles ont développé des anti-corps contre le Covid-19, et donc si elles ont été infectées. Et les résultats sont étonnants : 16% des résidents en appartement ordinaire ont été contaminés, et 57% de ceux en bidonvilles. Si on extrapole ces chiffres, cela indiquerait qu’environ un tiers de la population de Bombay a été infectée.

Dans les bidonvilles, où ces habitants partagent souvent des toilettes ou des logements exigus, le virus a circulé bien plus rapidement. Mais il n’y a pas été constaté d’hécatombe, ce qui veut dire que ces populations pauvres ont particulièrement bien résisté au Covid-19, comme l’explique Ullas Kolthur Seetaram, le biologiste au centre de recherches TIFR, qui a dirigé cette étude.

« Le taux de mortalité est bien plus bas dans les bidonvilles que dans les autres quartiers. Cela peut être dû au fait qu’ils sont déjà exposés à beaucoup de maladies et ont développé une meilleure immunité. Ou au fait que c’est une population un peu plus jeune. Ou enfin, c’est possible qu’ils souffrent de moins de maladies. En tout cas, il est clair qu’ils ont été plus robustes. »

Une étude similaire menée à New Delhi a montré que 25% des habitants ont été contaminés. Ce n’est peut-être pas assez pour constituer une immunité, mais il est certain que les nouvelles infections ont baissé depuis quelques semaines dans ces deux mégapoles.

