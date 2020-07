L’activité manufacturière poursuit son rebond en Chine

L’activité manufacturière en Chine s’est inscrite en juillet à son plus haut niveau depuis quatre mois, selon des données officielles publiées ce vendredi 31 juillet. C’est le signe du redémarrage de l’activité dans le pays, alors que l’économie mondiale reste encore très paralysée par la pandémie de Covid-19.

Pour le cinquième mois consécutif, la Chine enregistre une hausse de l’activité de son secteur manufacturier. Elle progresse à un rythme plus soutenu et plus élevé que ce qui était attendu.

Malgré des pluies torrentielles qui s’abattent sur la Chine depuis plus d’un mois, provoquant d’importantes inondations auxquelles s’ajoute un regain de nouveaux cas de coronavirus dans la population, l’indice PMI manufacturier, qui permet de mesurer l’activité industrielle, a progressé.

Il est passé de 50.9 en juin à 51.1 en juillet, alors que les analystes prévoyaient un ralentissement de l’activité avec un indice à 50.7.

Reprise timide à l’exportation

C’est donc une bonne nouvelle pour l’économie chinoise, qui se relève doucement.

Berceau de la pandémie, la Chine a été la première touchée. Après un arrêt de son activité économique durant le confinement, le pays voit, aujourd’hui, son activité manufacturière redémarrer, sans toutefois parvenir à rétablir ses résultats à l’exportation.

Les entreprises chinoises ont du mal à remplir leurs carnets de commandes. Leurs principaux clients étrangers, qui se trouvent en Europe et en Amérique du Nord, subissent toujours la crise sanitaire. Face à ce contexte, les entreprises freinent les embauches et le chômage ne parvient pas à baisser.

