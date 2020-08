Hong Kong: la police ordonne l’arrestation de 6 militants pro-démocratie en exil

Une couple passe devant une rangée de policiers à Hong Kong, le jour de l'anniversaire de la rétrocession du territoire à la Chine, le 1er juillet 2020. REUTERS/Tyrone

Après le report d'un an des législatives à Hong Kong officiellement à cause du Covid-19, et au grand dam de l'opposition pro-démocratie, la police hong-kongaise a ordonné vendredi 31 juillet l'arrestation de 6 militants pro-démocrates en exil, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni.