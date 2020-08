Australie: face à la résurgence du coronavirus, Melbourne durcit son reconfinement

En Australie, malgré le reconfinement imposé début juillet, les autorités de l'État de Victoria, dans le Sud-Est, déplorent un niveau de contamination au coronavirus « inacceptablement élevé » et ont décidé de renforcer à nouveau les mesures de confinement.

L'état de catastrophe a été déclaré et Melbourne, deuxième ville du pays qui compte 5 millions d'habitants, devra respecter un couvre-feu à cause d'une résurgence du coronavirus. Avec 671 nouveaux cas de Covid-19 et sept décès recensés ce dimanche 2 août, « l'heure n'est plus au laxisme, le temps des avertissements est fini », a prévenu Daniel Andrews, le Premier ministre de l’État de Victoria.

À Melbourne, à partir de ce dimanche et pour 6 semaines, il est désormais interdit de sortir entre 20h et 5h du matin sauf pour le travail, pour recevoir des soins ou en dispenser, explique Liza Neville, la ministre de la Police. La métropole australienne passe à la phase 4 du confinement. Cela signifie également que les activités sportives sont limitées à 1h par jour dans un rayon de 5 kilomètres de son domicile.

Retour de mesures strictes

Pour faire ses courses, une seule personne par foyer et par jour est autorisée à se rendre en magasin. Et à partir du mercredi 5 août à minuit, la plupart des écoles et universités reprendront les cours par internet et les mariages seront annulés jusqu'à nouvel ordre. De nouvelles mesures devraient être également annoncées pour le monde du travail lundi 3 août.

En dehors de Melbourne, le reste de l'État de Victoria passera mercredi à la phase 3 du confinement. Les habitants pourront quitter leur domicile uniquement pour travailler, aller à l'école ou acheter des biens de première nécessité.

