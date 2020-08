Coronavirus: couvre-feu en vigueur et fermeture des commerces non essentiels à Melbourne

AAP Image/Erik Anderson via REUTERS

Les cinq millions d’habitants de la deuxième ville d’Australie viennent de passer leur première nuit sous couvre-feu après déjà quatre semaines de reconfinement. C’est la dernière mesure adoptée dans l’espoir d’enrayer la propagation du Covid-19 dans la capitale de l’État de Victoria. Le gouvernement local a également annoncé des restrictions concernant le travail et décrété lundi 3 août la fermeture des commerces non-essentiels à partir de jeudi 6, ce qui va perturber l’activité économique.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Des rues désertées, les grands axes quadrillés par des voitures de police : drôle d’ambiance dimanche 2 août au soir à Melbourne, qui n’avait jamais subi un couvre-feu de son histoire, pas même en temps de guerre. Une petite vingtaine de noctambules ont été verbalisés par la police, désormais investie de pouvoirs supplémentaires. Des amendes très élevées entre 1 000 et 6 000 euros sont prévues en cas d’incartade.

Les autorités de l’État du Victoria viennent également d’annoncer une nouvelle série de mesures concernant les entreprises dans le but de freiner la pandémie de coronavirus. Certaines vont devoir fermer, d’autres fortement réduire leur activité. Il y aura ainsi par exemple un arrêt total du travail dans les abattoirs et sur les sites de construction, de nombreux autres s’étant révélés ces derniers jours être d’importants foyers d’épidémie.

Un gros ralentissement est prévu au port à conteneurs de Melbourne, le plus important d’Australie, et par le biais duquel sont exportés chaque année plus de 40 millions de tonnes de marchandises. Une infrastructure stratégique dont le ralentissement ne va pas seulement affecter l’économie locale, mais aussi celle de tout le pays.

Les commerces non essentiels fermés à partir de jeudi

Le gouvernement de l’État du Victoria a également annoncé lundi 3 août que tous les commerces non essentiels devront fermer leurs portes à compter de jeudi 6 août à Melbourne, pour endiguer la progression de l'épidémie de coronavirus dans la deuxième ville d'Australie.

Daniel Andrews, Premier ministre de l’État du Victoria, dont Melbourne est la capitale, a précisé que la plupart des entreprises devraient fermer à partir de mercredi 5 au soir, minuit.

