Micronésie: trois naufragés sauvés grâce à un «SOS» écrit sur la plage

Dans l’océan Pacifique, sur le minuscule atoll de Pikelot en Micronésie, la marine australienne a repéré le dimanche 2 août un grand SOS dessiné sur la plage. Il avait été tracé par ces trois pêcheurs, qui depuis trois jours étaient échoués sur cet îlot inhabité.

De notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Écrire « SOS » sur la plage pour s’échapper d’une île déserte, ça n’arrive pas que dans les films. C’est même exactement comme cela que trois pêcheurs micronésiens ont pu être sauvés dimanche alors qu’ils s’étaient échoués trois jours plus tôt sur un atoll inhabité, l’île de Pikelot.

Ils s’y sont retrouvés samedi après que leur bateau, à court de carburant, a été emporté par le courant et a dérivé sur plus de 200 kilomètres avant de s’échouer sur cet atoll, surtout connu pour être un lieu de ponte pour les tortues de mer. Sauf que cette période qui attire chaque année beaucoup de pêcheurs est terminée depuis le mois de mai et de nombreux mois auraient pu passer avant qu’un autre bateau n’aborde cet atoll.

Mais leur disparition ayant été signalée, c’est la marine australienne en patrouille dans le secteur qui les a retrouvés. Depuis un hélicoptère, ils ont remarqué le grand SOS tracé dans le sable, ainsi qu’une cabane bricolée à la va-vite. Les trois pêcheurs sont maintenant sains et saufs et attendent désormais un navire de la marine micronésienne pour rentrer chez eux, sur une île un tout petit peu moins déserte.

