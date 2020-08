Coronavirus: plus de deux millions de cas déclarés en Inde

L’Inde vient d'enregistrer sa plus forte hausse journalière avec 62 000 nouveaux cas, jeudi 6 août.

En Inde, la barre des deux millions de contaminations au Covid-19 a été franchie ce vendredi. L'épidémie gagne de nouveaux États et progresse notamment dans les zones rurales.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Trois semaines après avoir franchi la barre du million de personnes infectées par le coronavirus, l’Inde vient de passer celle des deux millions. Elle a enregistré, le jeudi 6 août, sa plus forte hausse journalière avec 62 000 nouveaux cas.

Alors que l’infection était, au départ, concentrée dans les États du Maharashtra et de la capitale New Delhi, elle est aujourd’hui menée par les États de l’Andhra Pradesh, du Karnataka, de l’Uttar Pradesh, du Bengale et du Bihar. Ils comptent pour 42% des nouveaux contaminés.

Les épidémiologistes sont aussi inquiets du déplacement du virus vers les zones rurales du pays. Dans l'Andhra Pradesh, où l’infection progresse très rapidement, plus de quatre cas sur cinq se déclarent ainsi dans les campagnes, selon le ministère de la Santé. Or, la majeure partie des hôpitaux et des docteurs sont concentrés dans les villes indiennes.

À ce rythme, l’Inde pourrait atteindre les trois millions de cas dans deux semaines. Face à cette envolée, le gouvernement a mis en avant, ce vendredi, un taux de guérison record chez les patients de 67%, et un faible taux de mortalité, à 2%. De l’avis de nombreux experts, les statistiques indiennes sont cependant sujettes à caution.

►À écouter: Inde: nouvel épicentre du Covid-19, Bangalore mise sur les tests gratuits

