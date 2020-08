Nouvelle-Zélande: la Première ministre Jacinda Ardern en campagne pour un second mandat

Le Parti travailliste de la populaire Première ministre Jacinda Ardern lance ce samedi sa campagne en vue des élections législatives qui auront lieu le 19 septembre prochain. Mais la bataille s'annonce rude.

En trois ans de pouvoir, la popularité de Jacinda Ardern atteint toujours des sommets. A la mi-mai, 92% des électeurs néo-zélandais approuvaient sa politique alors que le pays commençait tout juste à sortir de l’un des confinements les plus stricts de la planète.

Une belle réussite pour les travaillistes et leur leader qui ont pourtant traversé trois années éprouvantes, marquées par l'attentat terroriste de Christchurch, l’éruption d’un volcan et une pandémie. A chaque fois, Jacinda Ardern a su allier fermeté, réactivité et surtout empathie. Ses talents de communicante et ses prises de décision rapides ont été saluées partout dans le monde.

Son adversaire conservatrice, l'ancienne ministre de la Justice et de la Police Judith Collins l’attaque principalement sur son manque de vision claire de l’avenir, notamment pour relancer l’économie durement frappée par la crise sanitaire. Celle que l'on surnomme la « broyeuse » réussira-t-elle à détrôner Jacinda Ardern ? De nombreux observateurs en doutent. Même si l’incertitude économique et la hausse inexorable du chômage risquent de faire basculer une partie de l’électorat vers le Parti national. Verdict le 19 septembre.

