Lieu emblématique de la Nouvelle-Calédonie, la «grande case» du Sénat coutumier a été incendiée

En Nouvelle-Calédonie, l’incendie de la « grande case » du Sénat coutumier, une institution consultative très respectée des habitants, a provoqué une vive émotion sur l’archipel. Un suspect a été interpellé.

Le Sénat coutumier, c’est une institution en Nouvelle-Calédonie. Un lieu emblématique de la culture kanak. Son incendie, survenu samedi 8 août, est donc une attaque symbolique qui a suscité une vive émotion sur l’archipel, toujours en plein processus de décolonisation.

Un jeune homme d’origine mélanésienne a reconnu les faits et expliqué « avoir agi seul sur un coup de tête ». Il se dit être à la tête d’une association de squatteurs et reproche aux autorités coutumières kanaks l’absence de soutien à des revendications concernant l’alimentation en électricité et la collecte des déchets. Il comparaîtra mardi 11 août devant le tribunal correctionnel et encourt une peine de 10 ans de prison, a précisé le parquet.

À l'approche du référendum, le climat politique est tendu

Cela ne pourrait être qu’un simple fait divers, un acte isolé, mais cet incendie intervient dans un moment particulier pour la Nouvelle-Calédonie. Dans deux mois aura lieu un deuxième référendum sur l’autodétermination du territoire.

Indépendantistes et loyalistes favorables à une Nouvelle-Calédonie française font donc monter la pression. Il y a deux semaines des bannières tricolores ont été brûlées sur la façade d’un édifice administratif ainsi que devant la piscine de Nouméa, la capitale.

Le premier référendum, il y a deux ans, avait vu la victoire des pro-Français avec 56,7% des suffrages. Un score en deçà des prévisions et qui a redonné au camp indépendantiste un espoir de l’emporter.

