Japon: 75 ans après la capitulation, Shinzo Abe veut réformer l'armée

Au Japon il y a 75 ans jour pour jour, le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonçait la capitulation de son pays, mis à genoux par les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. Alors que l'archipel commémore la fin de la guerre, le parti du Premier ministre, Shinzo Abe, vient de donner son feu vert à un projet de réforme extrêmement controversé concernant l'armée, un texte belliqueux, selon l'opposition.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

La Constitution pacifiste du Japon lui interdit à jamais de faire la guerre, mais Shinzo Abe veut que son armée puisse effectuer des frappes préventives contre des cibles ennemies qui représenteraient une menace imminente pour l'archipel. Par exemple, des batteries de missiles nord-coréennes sur le point d'entrer en action.

Ce projet divise profondément l'opinion. « Je m'oppose à cette réforme, dit-un Japonais. La mission des gouvernants, c'est d'œuvrer à la paix, pas de préparer la guerre. A fortiori s'agissant du Japon, vu son passé militariste. Mais Abe joue les va-t-en-guerre comme son grand ami Trump avec l'Iran. Ils devraient tous les deux arrêter de jeter comme cela de l'huile sur le feu. »

« C'est peut-être plus prudent de détruire des missiles ennemis avant même qu'ils aient été lancés. Car, une fois qu'ils ont été tirés, on n'est jamais sûr à 100% de réussir à les intercepter. Et puis, la population n'a pas assez de temps pour se mettre à l'abri », poursuit une femme.

« Ces frappes ne résoudraient rien. Elles nous permettraient d'éviter les premiers missiles, oui, mais pas tous ceux qui seraient lancés ensuite sur nous en guise de représailles, renchérit un homme. Donc, le jour venu, on devra y réfléchir à deux fois avant d'effectuer de telles frappes... »

Shinzo Abe aura d'autant plus de mal à faire voter ce texte que sa cote de popularité s'est effondrée en raison de sa gestion de l'épidémie de coronavirus.

