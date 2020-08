Afghanistan: réserves de la France sur la libération de certains prisonniers talibans

La France a demandé samedi aux autorités afghanes de ne pas procéder à la libération de certains individus qu'elle considère comme terroristes dans le cadre de la libération à venir de 400 prisonniers talibans.

Les autorités afghanes ont libéré la plupart de leurs prisonniers talibans. Le sort de 400 derniers a été un des principaux freins au démarrage des négociations, maintes fois repoussées, entre les insurgés et le gouvernement afghan, qui s'était engagé à procéder au préalable à un échange de prisonniers.

Parmi ces derniers captifs réclamés par les insurgés, des combattants impliqués dans des attaques meurtrières qui ont tué des Afghans et des étrangers. Et 44 sont particulièrement surveillés par les États-Unis et d'autres pays pour leur rôle dans des attaques visant des cibles de premier plan.

cadre de la libération à venir des derniers prisonniers talibans. « La France est particulièrement préoccupée par la présence, parmi les personnes susceptibles d’être libérées, de plusieurs terroristes condamnés pour les meurtres de citoyens français en Afghanistan », a fait savoir le Quai d'Orsay dans un communiqué.

Suite à la signature en #Afghanistan d'un décret ordonnant la libération de prisonniers taliban, la France 🇫🇷 demande instamment que des terroristes condamnés pour les meurtres de Français, soldats et humanitaires, ne soient pas libérés.



👉 https://t.co/BtgQmtVUfI France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) August 15, 2020

Tout en se déclarant tout en se déclarant prêt à soutenir le processus de paix, Paris est fermement opposé « à la libération d’individus condamnés pour avoir commis des crimes contre des ressortissants français », poursuit le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Parmi les contentieux, la mort de soldats français dans les montagnes d'Uzbeen en 2008. Dix militaires dont huit Castrais trouvaient la mort dans les montagnes afghanes, lors d'une embuscades tendue par les talibans. Vingt-et-un soldats français furent également blessés. Il s'agissait alors des pertes les plus lourdes enregistrées par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar en 1983 à Beyrouth, qui avait coûté la vie à 58 soldats français.

