Coronavirus en Corée du Sud: plus grave hausse depuis mars, nouvelles restrictions à Séoul

La Corée du Sud, en pleine seconde vague de corornavirus, a recensé 46 nouveau cas de Covid-19 le 23 juin 2020. Jung Yeon-je / AFP

Texte par : RFI

Le pays a recensé 279 nouveaux cas de Covid-19 ce dimanche 16 août contre 166 la veille, soit son plus haut niveau depuis le 11 mars. La plupart de ces contaminations sont locales. Conséquence, le gouvernement sud-coréen a décidé de fermer les lieux de divertissement et d'interdire les rassemblements de plus de 50 personnes en lieux clos à Séoul.