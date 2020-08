Thaïlande: le mouvement pro-démocratie réunit plus de 10000 manifestants à Bangkok

Au moins dix mille manifestants se sont rassemblés dimanche 16 août 2020 à Bangkok pour protester contre le gouvernement et réclamer une réforme de la monarchie. Mladen ANTONOV / AFP

Au moins dix mille personnes selon la police, peut-être plus... Grande manifestation ce dimanche 16 août à Bangkok pour protester contre le gouvernement et réclamer une réforme de la monarchie. Le mouvement prend de l'ampleur depuis ces dernières semaines. Ce dimanche 16 août, c'était le rassemblement le plus important depuis le coup d'Etat militaire de 2014.