Inde: face à Amazon, le géant de la pétrochimie Reliance investit dans la pharmacie en ligne

La bataille de la pharmacie en ligne s’annonce féroce en Inde. Reliance vient d’acheter une part majoritaire du groupe indien de distribution de produits pharmaceutiques Netmeds, pour près de 83 milliards de dollars. Il s’impose ainsi face à la concurrence des américains Amazon ou encore Flipkart.

Avec plus de 52 000 morts dus au coronavirus et une large population de plus en plus connectée, la pharmacie en ligne est un marché extrêmement prometteur en Inde. Cela n’a pas échappé au patron de Reliance Industries, Mukesh Ambani. L’homme le plus riche d’Asie possède déjà JioMart, un site indien d’épicerie en ligne.

Pour 83 milliards de dollars, il prend maintenant le contrôle d’environ 60 % du groupe Vitalic Health, et la totalité des parts de ses filiales, connues sous le nom de Netmeds, qui comprend Tresara Health Private, Netmeds Marketplace et Dadha Pharma Distribution Pvt.

Un marché en plein développement

Cette acquisition « élargit l'offre de vente en ligne de Reliance pour inclure la plupart des besoins quotidiens essentiels des consommateurs », a déclaré Isha Ambani, fille de Mukesh et directrice de la branche de vente au détail du conglomérat. « Nous sommes impressionnés par le parcours de Netmeds pour construire une franchise numérique nationale en si peu de temps et sommes certains que notre investissement et notre partenariat le dynamiseront », a-t-elle poursuivi.

Reliance, qui est aussi le plus gros producteur de polyester au monde, entre ainsi dans l’arène face à Amazon. Le géant américain de e-commerce a lancé son propre site de pharmacie en ligne à Bangalore, siège de la high-tech dans le sud de l’Inde. Il prospecte déjà dans d’autres villes indiennes pour compléter son offre aux États-Unis et en Europe.

Actuellement, le marché indien de la santé pèse 4,5 milliards de dollars. Il devrait quintupler pour atteindre 25 milliards de dollars d’ici 2025, selon le cabinet de conseil RedSeer.

