Chine: une cadre du Parti communiste dénonce l’autoritarisme de Xi Jinping

C’est une nouvelle voix critique qui s’élève en Chine. Cette fois-ci, c’est une cadre du Parti communiste chinois, professeure à l’École du parti, qui monte au front face à l’autoritarisme grandissant du président chinois. Un affront pour le parti unique, qui a acté son expulsion pour atteinte grave à la réputation du pays.

Avec notre correspondant à Pékin, Zhifan Liu

Président chinois le plus puissant depuis Mao Zedong, Xi Jinping n’échappe pourtant plus aux critiques. La dernière voix dissonante vient de Cai Xia, cadre du PCC et professeure depuis 30 ans à l’École centrale du parti, centre de formation où les responsables chinois sont biberonnés aux théories marxistes à la sauce Xi Jinping.

Cai Xia accuse le président chinois d’avoir tué le parti et le pays en renforçant sans cesse son pouvoir. Elle observe un Parti devenu un zombie politique, incapable d’empêcher son secrétaire général de régner indéfiniment sur la Chine et pointe du doigt l’attitude agressive de la propagande chinoise qui a fait du monde un ennemi.

Mise à pied, Cai Xia est installée aux États-Unis

Ces critiques acerbes sont rarissimes dans la Chine de Xi, encore plus venant de l’intérieur du parti, mais Cai Xia affirme n’avoir plus rien à perdre depuis sa mise à pied. Installée depuis cette année aux États-Unis, elle dit vouloir dorénavant parler librement.

L’épidémie de coronavirus qui a émergé sur le sol chinois, a été pour elle un tournant. Le mois dernier, Xu Zhangrun, un professeur de droit de la prestigieuse université de Tsinghua, était brièvement arrêté pour avoir dénoncé l’opacité du régime dans la gestion de la crise sanitaire. Dans le même temps, un autre cadre du parti, Ren Zhiqiang, fait l’objet d’une enquête interne pour avoir ni plus ni moins comparé le président chinois à un clown.

