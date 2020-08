Inde: Facebook accusé d'interférer dans les affaires politiques du pays

Depuis une semaine Facebook est sous le feu des critiques en Inde. Une fois de plus l’entreprise américaine est accusée d’avoir interféré dans les affaires politiques avec ses algorythmes.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Bangalore,

Facebook interfère-t-il dans la politique indienne ? L'Inde est le nouveau pays où le réseau social américain est au cœur d’un scandale qui l’oblige à se justifier sur sa prétendue neutralité.

Tout est parti d’un journal non pas indien, mais américain. Dans un article daté du 14 août le Wall Street Journal affirme que Facebook aurait toléré des discours haineux de la part du parti BJP au pouvoir. Par exemple, ceux de Raja Singh. En 2018, le député aurait écrit que « les migrants musulmans venus de Birmanie devraient être abattus. Et qualifié les musulmans indiens de traîtres et menacé de détruire des mosquées ».

Toujours selon le Wall Street Journal, la directrice des politiques publiques de Facebook en Inde, Ankhi Das, est en collusion avec le gouvernement. Le BJP aurait ouvertement dissuadé Facebook d'interdire ce post et plusieurs autres. Motif ? Cela pourrait nuire aux affaires du géant américain en Inde.

L'opposition appelle à enquête parlementaire

L’opposition, parti du Congrès en tête, s’est saisie de l’affaire. Son leader Rahul Gandhi a affirmé que le BJP manipulait les réseaux sociaux avec de l’argent notamment durant les élections.

Le parti a appelé à une enquête parlementaire. Ce jeudi, 11 employés de Facebook ont écrit une lettre ouverte à leur entreprise. Elle dénonce la promotion de « discours religieux antimusulmans » en Inde par le réseau social.

Le BJP a réagi en renvoyant le parti du Congrès à ses collusions avec l’entreprise Cambridge Analytica. En 2018, elle avait été accusée de vendre les données des utilisateurs de Facebook à des partis politiques, dont le partis du Congrès. Quant au député Raja Singh, mis à mal par leWall Street Journal, il affirme que son compte Facebook a été piraté. Cela n’a cependant pas suffi à calmer l’opposition.

Facebook convoqué par les députés

Le Congrès a écrit à Mark Zuckerberg et demandé à l'entreprise de rendre public tous les discours politiques autorisés sur la plateforme depuis 2014. Le parti demande aussi de faire le point sur l'équipe de direction de Facebook en Inde.

Le 2 septembre, un panel parlementaire sur les technologies de l'information devrait se réunir et convoquer Facebook. L'objectif est d'entendre le point de vue des dirigeants de l’entreprise sur l'utilisation abusive des médias sociaux par les partis politiques.

Le directeur de ce panel n’est autre que Shashi Tharoor, très médiatique député du parti du Congrès, ce qui fait bondir le BJP qui l’accuse d’organiser un procès. De son côté, le géant américain affirme qu’il mélange simplement intelligence artificielle et intervention humaine pour réguler au mieux ses publications. Peu de chance que cela calme la guerre entre les deux partis.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne