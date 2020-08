Inde: polémique autour du maintien des examens en pleine pandémie de Covid-19

En Inde, les grands examens de septembre pour les écoles d’ingénieurs auront bien lieu. De nombreux étudiants et politiques demandaient pourtant leur report au vu de l’explosion de la pandémie de coronavirus.

De notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin.

La grogne montait en Inde depuis plusieurs semaines mais cela n'a rien changé. Malgré l’explosion de la pandémie de Covid-19 dans le pays, les grands examens NEET et JEE auront bien lieu en septembre. Plus de deux millions d’Indiens y postulent chaque année pour accéder aux écoles d’ingénieurs, en particulier les prestigieux Indian Institute of Technology.

Vendredi 21 août, une manifestation virtuelle avait lieu pour réclamer leur report. Le mot-dièse « Pas d’examens pendant le Covid » faisait la Une sur Twitter. L’opposition, mais aussi certains membres du parti BJP au pouvoir soutenaient ce mouvement étudiant. Le député Subramanian Swamy a ainsi affirmé que la tenue des concours faisait peser un risque sanitaire sur la jeunesse.

Un problème sanitaire et logistique

Pour Sandeep Saurav, secrétaire général du All India Students Association, le problème est aussi logistique. Cela fait des mois que les étudiants, à cause de la progression du Covid-19 en Inde, ne savent pas si les examens auront lieu et sont anxieux.

De plus, il n’existe qu’un nombre réduit de centre d'examens. Par exemple dans l’État du Bihar, il n’y en a que deux. Certains étudiants doivent faire jusqu’à 400 kilomètres pour y arriver. Enfin, les hôtels ne sont mêmes pas ouverts en ce moment.

De son côté, le gouvernement central a affirmé que les étudiants seraient libres de choisir le centre d’examen le plus proche de chez eux et a assuré que toutes les précautions sanitaires seraient mises en place.

