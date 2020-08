Inde: face aux critiques, un éditeur renonce à publier un livre sur les émeutes de février

15 hindous et 30 musulmans sont décédés lors des violences intercommunautaires qui ont eu lieu en février 2020 à New Delhi. SAJJAD HUSSAIN / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Inde, l’éditeur Bloomsbury a fait machine arrière sur la publication d’un livre très polémique et a renoncé, samedi 22 août, à le publier. Il visait à rendre l’opposition et les musulmans responsables des violentes émeutes qui ont eu lieu en février à New Delhi. Perçu comme un ouvrage de propagande pro-gouvernementale, l’ouvrage a provoqué une levée de bouclier.