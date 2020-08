Afghanistan: l'actrice et réalisatrice Saba Sahar attaquée à Kaboul

Une actrice afghane visée mardi 25 août dans une attaque au cœur de Kaboul en Afghanistan. Saba Sahar a été blessée mais ses jours ne sont pas en danger selon son époux. Les attaques ciblées se sont multipliées dans la capitale afghane. Leur mode opératoire est souvent le même suivi d’aucune revendication.

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

Saba Sahar se rendait à son travail quand des hommes ont ouvert le feu sur le véhicule qui la transportait. Son mari raconte avoir accouru sur les lieux de la fusillade après avoir reçu un appel de sa femme disant être blessée à l’abdomen.

Agée de 44 ans, Saba Sahar est une actrice et réalisatrice de film bien connu du public afghan. Policière de formation, elle travaille au ministère de l’Intérieur afghan tout en continuant de produire des films notamment pour la télévision. Ses sujets de prédilections sont la corruption et la justice. Elle est aussi l’une des voix féministes du pays.

Les attaques contre des personnalités de la société civile ont augmenté dans la capitale afghane. Il y a moins de 10 jours Fawzia Koofi, défenseure des droits des femmes et membre de l'équipe de négociation afghane qui doit mener prochainement des pourparlers avec les talibans, a été blessée après que des hommes ont ouvert le feu sur elle et sa sœur.

Le militant pour la paix, et directeur scientifique du ministère de l’éducation Abulbaqi Amin a été tué dans l’explosion de son véhicule sur laquelle une bombe avait été posée.

Des organisations de défense des droits de l’homme s’inquiètent de la multiplication de ces attaques ciblées et non revendiqués. Certains y voient une tentative d'intimider et d'affaiblir la société civile afghane avant les pourparlers de paix avec les talibans. Des discussions retardées depuis plusieurs mois en raison de différents entre les deux parties sur la libération de prisonniers.

