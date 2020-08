Coronavirus en Indonésie: des grévistes bloquent l'accès à la plus grande mine d'or du monde

Depuis ce lundi, un millier d’ouvriers ont débrayé pour protester contre leur condition de travail dans le complexe de Grasberg, également une mine de cuivre, en ces temps de coronavirus. Certains n’ont pas pu quitter la mine de Papouasie occidentale, dans l'Est indonésien, depuis le début de l’épidémie. Les ouvriers continuent de négocier avec l'exploitant américain Freeport.

Avec notre correspondante en Asie du Sud-Est, Gabrielle Maréchaux

Ils ont toujours leur casque de protection sur la tête mais ils ont arrêté de travailler. En cercle, ces ouvriers papous expriment leur colère en reprenant une danse traditionnelle.

Le syndicaliste Aser Gobai est parmi eux, à 4 000 m d’altitude. « Les travailleurs ont deux revendications, explique-t-elle. La première concerne la réglementation en vigueur en ces temps de pandémie. Les travailleurs ont dû rester sur le site de la mine pendant six mois et n’ont pas pu aller voir leur famille. Même si la femme ou l’enfant de l’un d’entre eux à Timika était mort, il n’y avait plus de bus pour qu’il puisse y aller. »

Dépossession de la terre ancestrale

« Ensuite, poursuit le syndicaliste, les travailleurs ont aussi bloqué spontanément la route de la mine car ils estiment que la direction de Freeport n'est pas à la hauteur dans ses réglementations concernant la procédure mécanique de la mine en ces temps de pandémie, et ils se sentent négligés. »

Ils sont autour de 25 000 à travailler sur ce plus grand tas d’or au monde, symbole pour beaucoup de Papous de la dépossession de leur terre ancestrale.

