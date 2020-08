Indonésie: le coronavirus prive Bali de tourisme jusqu'en 2021

Le gouverneur de Bali l’a confirmé : l’île indonésienne, destination-phare des touristes, gardera ses frontières fermées jusqu’en 2021. Une décision qui s’impose, alors que l’Indonésie est le pays le plus touché par le coronavirus en Asie du sud-est, mais lourde de conséquences pour l’île qui avait accueilli 6 millions de touristes étrangers en 2019 et qui voit désormais une bonne partie de sa population sans emploi.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

« La situation en Indonésie n'est pas assez propice pour permettre aux touristes étrangers de visiter l'Indonésie, y compris Bali », a déclaré le gouverneur Wayan Koster, dans un document daté du 22 août. La décision a été prise : aucun touriste étranger ne pourra venir à Bali en 2020.

Cela fait six mois que Made Merta, qui était jusque-là guide de randonnée sur l'île, ne peut plus travailler. « J’ai dû recommencer de zéro, apprendre un nouveau travail, que j’ai pu obtenir grâce à un ami. Je suis aujourd’hui travailleur agricole journalier. J'ai dû développer des compétences qui n’étaient pas les miennes. Mais maintenant, je peux de nouveau travailler, et c’est une chance car je dois subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants », explique-t-il.

►À lire aussi : Gestion du coronavirus en Indonésie: des voix critiques censurées sur internet

De nombreux Balinais ont dû se reconvertir

Et Made Merta n’est pas le seul à avoir dû se reconvertir dans le secteur primaire. La moitié des Balinais vivent du tourisme et beaucoup l’ont imité. « La question de savoir si le tourisme reviendra à la normale n'est pas seulement pour moi. Nous tous, ici à Bali, espérons et prions pour que le tourisme revienne rapidement à la normale », poursuit le guide de randonnée reconverti.

Cet espoir a été plusieurs fois déçu. La réouverture des frontières étaient annoncée pour juillet, puis pour septembre. Désormais, les autorités se sont laissées quatre mois devant elles pour aviser. En Indonésie, le Covid-19 a touché plus de 162 000 personnes, et fait plus de 7 000 morts.

