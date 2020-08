Japon: le Premier ministre Shinzo Abe démissionne pour raisons de santé

Coup de tonnerre politique au Japon. À 65 ans, le Premier ministre a annoncé ce vendredi 28 août lors d'une conférence de presse son intention de démissionner en raison de problèmes de santé. Deux visites récentes à l'hôpital ont soulevé des spéculations sur sa capacité à se maintenir au pouvoir. Rattrapé par son ancienne maladie chronique intestinale qui « risque de s'aggraver », a indiqué Shinzo Abe, il veut ainsi éviter de « perturber la scène politique nationale ».

« J'ai décidé de démissionner du poste de Premier ministre. » La décision de Shinzo Abe est un bouleversement dans la vie politique japonaise. Il occupe son poste depuis 2012, un record de longévité pour un Premier ministre nippon, mais il n'a pas de successeur évident. Ces derniers jours, le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, avait par ailleurs tenté de balayer les spéculations sur un départ précipité.

Ce fidèle du Premier ministre avait encore répété ce vendredi matin s'attendre à ce que Shinzo Abe annonce au contraire son intention de « travailler dur » tout en se soignant, et avait réaffirmé ne pas avoir vu de signes d'altération de sa santé lors de ses entrevues « quotidiennes » avec lui.

Les observateurs s'attendaient aussi à ce que Shinzo Abe veuille rester à son poste jusqu'au terme de son troisième et dernier mandat de président du Parti libéral-démocrate (PLD) prévu en septembre 2021.

Le chef du gouvernement a d'abord annoncé sa démission lors d'une réunion d'urgence de son parti libéral-démocrate (PLD). « J'ai entendu son plan. C'était soudain et imprévu. Je suis sidérée », a déclaré à la presse, Tomomi Inada, députée, cadre du PLD et proche alliée de Shinzo Abe, présente à la réunion. Selon elle, le Premier ministre restera en poste jusqu'à la désignation d'un successeur, sans doute après un vote des députés et des membres du PLD.

Déjà démissionnaire en 2007

Shinzo Abe avait déjà dû quitter le pouvoir pour des raisons de santé, rappelle notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles. En 2007, son premier passage a la tête du Japon avait été bref : à peine un an. Il souffre, depuis l'âge de 17 ans, de rectocolite hémorragique, une maladie incurable de l'intestin. Depuis son retour au pouvoir en 2012, un médicament lui permet d'atténuer ses désordres intestinaux. Mais la maladie est réapparue.

Même après deux visites à l'hôpital en une semaine, le Premier ministre était décidé à rester au pouvoir jusqu'au terme de son mandat en septembre 2021. Ne serait-ce que pour s'auréoler du succès de la tenue des Jeux olympiques de Tokyo fixés à l'été 2021, s'ils ont lieu.

Popularité au plus bas

La bourse de Tokyo cède 1,4 % à l'annonce de sa demission. Père des « Abenomics », une stratégie de croissance, Shinzo Abe incarnait la stabilité politique. Il était au pouvoir depuis sept ans et demi. Un record historique. Avant lui, le Japon changeait de Premier ministre tous les 17 mois en moyenne. Sous son règne, la bourse de Tokyo a doublé de valeur.

Depuis le début de l'année, pourtant, sa popularité est au plus bas. Les Japonais critiquent sa gestion de la pandémie de coronavirus, quand bien même le Japon est moins touché que d'autres pays.

