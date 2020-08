En déplacement en France, le chef de la diplomatie chinoise fait les yeux doux à l’Europe

Avant de poursuivre sa tournée européenne en Allemagne, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, était en France. Il en a profité pour partager sa vision de l'état du monde, faire les yeux doux à l'Europe et tancer les Américains.

Les graffitis « génocide ouïghour » sur la façade de l’IFRI (Institut français des relations internationales) avaient été vite recouverts, les quelques manifestants éloignés par la police pour faire place nette. Devant des invités triés au peigne fin, Wang Yi, le ministère des Affaires étrangères chinois, a invité les Européens à faire bloc avec la Chine contre « l’effroyable virus de la confrontation, du rejet et de l’unilatéralisme ».

Après des mois d'une diplomatie très offensive et épinglée par Washington, l'émissaire de Pékin a fait les yeux doux à l'Europe. Pour autant, dans un communiqué diffusé plus tôt ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères Jean Yves Le Drian avait fait part des « graves préoccupations de la France quant à la dégradation de la situation des droits de l'homme en Chine, en particulier à Hong Kong et au Xinjiang ». Mais dans son discours, Wang Yi a balayé d'un revers de main toutes les critiques.

« Bâtir un monde meilleur »

Pékin semble donc jouer l’apaisement, mais interrogé sur la répression des Ouïghours et la mainmise sur Hong Kong, Wang Yi n’a pas caché son agacement : « Il s’agit là d’affaires intérieures, a martelé le ministre, et la Chine ne permettra aucune ingérence étrangère ».

Je ne peux pas entendre à la fois que la Chine est une grande civilisation et qu’elle veut se rapprocher de l’Europe et ne pas témoigner de la solidarité des Européens avec les citoyens réprimés. Nathalie Loiseau, député européenne LREM Heike Schmidt

Les États-Unis, aux yeux de l’émissaire de Pékin, veulent construire un nouveau « rideau de fer » et cherchent à dépeindre la Chine comme un rival. Selon lui, Washington tenterait d’entrainer l’Europe dans cette nouvelle Guerre froide avec la Chine.

Le message de Wang Yi à ses « amis européens » est donc d'exhorter l'Europe à être « du bon côté de l’histoire pour bâtir un monde meilleur ». La Chine cherche à établir un « dialogue égal à égal » avec l’Europe, une « force majeure », comme l’assure Wang Yi qui estime possible la conclusion d'un accord sino-européen sur les investissements d'ici à la fin de l'année.

