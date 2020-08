Hong Kong: une saisie record de 178 kilos de stupéfiants

Des paquets de méthamphétamine sont affichés derrière un cordon alors que des agents du Bureau d'enquête sur les drogues des douanes montent la garde à Hong Kong, le 17 décembre 2019. (Illustration) ANTHONY WALLACE / AFP

178 kilos de méthamphétamine, d’héroïne et de kétamine ont été retrouvés dans des bouteilles de soda. C’est la plus importante saisie de stupéfiants pour les douanes hongkongaises cette année. Et la crise sanitaire n’a pas fait reculer le trafic, bien au contraire.