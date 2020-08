Inde: polémique autour du suicide d'un acteur de Bollywood qui occupe tout l'espace médiatique

Depuis deux mois et demi, les télés indiennes se prennent de passion pour le suicide de Sushant Singh Rajput, célèbre acteur de Bollywood. Sa famille accuse sa petite amie d'être à l’origine de sa mort, mais certains s’agacent de l’espace médiatique accordé à ce fait divers en pleine pandémie.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Il a été retrouvé pendu le 14 juin dans une riche banlieue de Bombay, en Inde. Pourtant deux-mois et demi après sa mort, l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput continue d’occuper une grande partie de l’espace médiatique.

En cause ? Des accusations, portées notamment par la famille de l’acteur contre sa petite amie Rhea Chakraborty. Celle-ci l’aurait manipulé, drogué et volé. Dernière sortie en date : celle de sa femme de ménage, qui affirme que Rhea Chakraborty pratiquait la magie noire.

Sushant Singh Rajput a-t-il été poussé à l’acte ? A-t-il été assassiné ? L’affaire a pris une telle tournure que le Bureau central d’enquête s’en est saisi depuis le 19 août. 14 personnes sont concernées et son ex-petite amie a été interrogée samedi 29 août pour la quatrième fois.

Un appel à mettre fin à l’hystérie

Beaucoup d’indiens se passionnent pour cette mort et une chasse aux sorcière a lieu contre Rhea Chakraborty sur internet. Mais beaucoup dénoncent aussi des accusations sans fondement contre la jeune femme et une tempête médiatique injustifiée alors que l’Inde fait face à de bien plus graves problèmes.

Ce samedi, le média en ligne The Wire a lancé un appel à la société et aux téléspectateurs indiens pour mettre fin à l’hystérie autour de la mort de Sushant Singh Rajput.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne