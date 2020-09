La Chine part à la chasse au gaspillage alimentaire sur les réseaux sociaux

Plus de 18 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées par an en Chine. Le pays vient donc de lancer la campagne « termine ton assiette ». Le président Xi Jinping a qualifié un tel gaspillage de « honteux et de choquant ». Résultat, les réseaux sociaux sont les premiers à se serrer la ceinture.

De notre correspondant à Pékin,

En témoigne ce dessin publié ce lundi dans le China Daily, où l’on voit un « youkuer » – l’équivalent chinois des youtubeurs –, perche à selfie dans une main et énorme assiette dans l’autre qu’il bascule et avale d’une bouchée, avec en ombre chinoise une poubelle à côté de lui, la gueule béante. Les « mukbang » c’est comme ça qu’on les appelle ici sont aujourd’hui pointés du doigt. C’est un peu La Grande bouffe de Marco Ferreri les « mukbang », sauf que la performance est le plus souvent réalisée en solo. On se goinfre devant l’objectif et on poste la vidéo sur les réseaux sociaux.

These Chinese "mukbang" - or eating shows - could soon be a thing of the past pic.twitter.com/HYnK9iHZS4 SCMP News (@SCMPNews) August 14, 2020

Ce n'est pas forcément intéressant, mais jusqu’à présent cela faisait un maximum de clics. Désormais, jouer les Gargantua devant la caméra est très mal vu. L’ensemble des médias d’État, via leur compte Weibo, mais aussi les autorités centrales et provinciales, bombardent la toile de slogans incitant à la frugalité pendant les repas.

La campagne « N-1 » au restaurant

Cette campagne de chasse au gaspillage est déclinée de plusieurs façons. On retrouve surtout le slogan « N-1 au restaurant » sur le thème : un plat ca va, mais une dizaine, bonjour les dégâts ! Dans plusieurs mégalopoles du pays, les habitants sont incités à commander un plat de moins que le nombre de convives. C’était une tradition, une politesse, peut-être même une revanche sur la famine des années Mao. On avait jusqu’à présent tendance à commander beaucoup trop au restaurant en Chine, quitte à emporter les restes à la fin du repas. Il faut arrêter ça disent les autorités chinoises qui s’inquiètent régulièrement des risques de pénurie alimentaire.

La Chine doit nourrir 1,5 milliard de personnes. Les inondations cet été, la fièvre porcine, la pneumonie virale qui a paralysé les champs comme les usines agroalimentaires, sans parler des tensions liées la guerre commerciale sinoaméricaine – la Chine important jusqu’à 30 % des céréales qu’elle consomme chaque année – a renforcé des craintes balayées par le Global Times dansson éditorial ce lundi qui parle d’arrogance occidentale et trouve curieux d'associer une campagne récurrente contre le gaspillage alimentaire à un risque de pénurie qui serait, selon le journal, de l’ordre du fantasme.

Même les chevaux sont à la diète

La majorité des internautes ont encouragé le mouvement. On a vu aussi des réactions sur le mode de l’humour tel que ces parodies de « mukbang » où l’on se filme en léchant et dévorant des emballages vides... D’autres s’en prenant au « N-1 » sur le mode : « Et si je dîne tout seul, je commande zéro plat ? », ou encore tempêtant contre ce restaurant de Tianjin qui a osé proposer dans le cadre de cette campagne des portions plus réduites pour les femmes que pour les hommes.

Il faut dire que certains en ont fait beaucoup. Même l’Association chinoise de l’industrie du cheval a répondu à l’appel du président Xi Jinping, en proposant de réduire les portions de fourrage dans les écuries.

Du coup, entre deux coups ciseaux de la censure, on a pu lire des commentaires demandant aux officiels de commencer pas s’appliquer les restrictions à eux même. « Pouvez-vous commencer par limité le gaspillage dans les dîners officiels ? » Ou encore : « L’époque où nous devions lire le livre rouge de Mao avant de manger n’est pas si lointaine » comme le rapporte le Guardian. Car en réalité, cette campagne n’est pas nouvelle. Elle a commencé en 2014, mais jusqu’alors, elle ciblait principalement la gabegie dans certains banquets des cadres du parti.

