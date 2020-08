En pleine crise économique, la Thaïlande reporte l’achat de deux sous-marins chinois

En pleine crise économique et face aux manifestations étudiantes qui durent depuis plusieurs semaines, la Thaïlande reporte l'achat de deux sous-marins chinois dont la transaction devait s'élever à 600 millions d'euros. HANDOUT / ROYAL THAI GOVERNMENT / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le gouvernement thaïlandais lâche du lest. En pleine crise économique et face aux manifestations étudiantes qui durent depuis plusieurs semaines, la Thaïlande reporte l'achat de deux sous-marins chinois. Trop chers et trop voyants, leur acquisition n'est, pour l'instant, plus à l'ordre du jour.