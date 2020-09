Afghanistan: le gouvernement reprend la libération de talibans

National Security Council of Afghanistan/Handout via REUTERS

Jusque-là, Kaboul avait déjà libéré près de 5 000 prisonniers mais refusait de relâcher les 320 derniers accusés de crimes graves. Cette dernière vague de libération est saluée par le groupe insurgé. Elle pourrait ouvrir la voie à des pourparlers de paix inter-afghans.

Les talibans attendaient ces libérations de pied ferme. Annoncées début août, il aura donc fallu moins d’un mois aux autorités afghanes pour ouvrir les portes de leurs geôles et laisser sortir ces centaines d’insurgés.

Leur libération fait partie d’un vaste plan d’échanges de prisonniers. Kaboul a longtemps résisté. Pas question de céder au chantage et de libérer les détenus les plus dangereux dont certains ont même tué des étrangers et notamment des Français.

Mais finalement, le gouvernement afghan accepte les conditions des talibans car l’enjeu est crucial. Kaboul souhaite tourner la page de plusieurs années de guerre.

« Ces libérations sont une avancée positive ouvrant la voie au début des pourparlers inter-afghans », a déclaré à l’AFP Suhail Shaheen, porte-parole des talibans.

Si cespourparlers de paix, maintes fois reportés, voient enfin le jour, cela pourrait également ouvrir la voie au retrait des troupes américaines présentes en Afghanistan comme l’a promis Washington. Les États-Unis ont même évoqué une date : juin 2021.

