Chine: reprise progressive des vols internationaux vers Pékin

Cela faisait plus de cinq mois que la capitale chinoise était fermée aux vols directs en provenance de l’étranger pour contenir les cas de Covid-19 importés. Ce jeudi 3 septembre, les liaisons internationales vers Pékin reprennent. Mais la reprise est progressive, huit pays sont dans un premier temps concernés.

Avec notre correspondant en Chine, Stéphane Lagarde

Pékin est de nouveau ville ouverte. Inutile de dire qu’après 164 jours de ciel sans avion étranger, ce premier vol d’Air China en provenance de Phnom Penh ce jeudi est très attendu par le secteur du tourisme et perçu par une partie des Pékinois comme le signe d’un retour presque à la normale.



« Presque », car si depuis le 26 août la capitale chinoise ne compte plus officiellement aucun cas de Covid-19, cet « essai » annoncé par l’administration de l’aviation civile en Chine reste pour l’instant limité à des pays « avec un nombre relativement faible de cas importés » : Thaïlande, Cambodge et Pakistan pour l’Asie, Grèce, Danemark, Autriche et Suède pour l’Europe, et le Canada pour l’Amérique du Nord.

Depuis le 23 mars, aucun vol direct international n’a pu se poser à Pékin. Les appareils étaient tous réacheminés vers des villes tierces ou les passagers passaient des tests et restaient 14 jours en quarantaine. Ce système du « disjoncteur », destiné à casser le courant des transmissions de la pneumonie virale, va être maintenu sur Pékin.

Objectif « Zéro-Covid-19 » et flexibilité

Pas plus de 500 voyageurs par jour seront autorisés à débarquer dans un premier temps, et tous seront amenés à leur arrivée à passer deux tests Covid-19 et à rester isoler deux semaines en observation médicale dans des hôtels dédiés. Un « essai » donc qui témoigne d’un contrôle de la situation épidémique en Chine, mais aussi d’une plus grande flexibilité des responsables de la santé publique jusqu’alors obsédés par leur objectif « Zéro Covid-19 », difficile à atteindre sans vaccin dans les sociétés ouvertes.

« Nous devons trouver un équilibre entre la normalisation de la prévention des épidémies et la poursuite de l’action, affirme Sheng Guanggyao, chercheur à l’institut d’études urbaines et environnementales de l’Académie des sciences sociales à Pékin, cité par le Global Times. Si nous voulons devenir une métropole avec un certain rôle et une certaine influence dans le monde, alors nous devons restaurer la communication internationale. La reprise des vols montre que Pékin est de retour sur les rails. »

