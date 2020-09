Australie: une dizaine d'arrestations après des rassemblements anti-confinement

Affrontemment entre les forces de l'ordre et un manifestant anti-confinement à Melbourne, en Australie, le 5 septembre 2020.

Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, samedi 5 septembre en Australie, alors qu’elles manifestaient dans plusieurs villes du pays pour obtenir la fin des mesures de confinement. Ces rassemblements avaient été organisés à l’appel de groupes conspirationnistes sur Internet.

À Melbourne, en Australie, lusieurs centaines de manifestants se sont réunis en fin de matinée, samedi 5 septembre, en chantant « Liberté ! » et « Arnaques ! ». Ils estiment que la pandémie de Covid-19 a été largement exagérée, ou que tout simplement, elle n’existe pas. Au total, 14 personnes ont été arrêtées et 160 autres ont reçu des amendes pour non-respect des consignes de santé. Pour cause de Covid-19, les rassemblements sont en effet interdits à Melbourne.

Les partisans de théories complotistes se déchaînent

Les manifestants s'étaient massés près d’un mémorial de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n’a pas empêché certains d'exécuter un salut nazi en direction des policiers en disant « Heil Dan ». Daniel Andrews, le Premier ministre de l’État de Victoria, a qualifié ces manifestations d'« égoïstes » car elles pouvaient remettre en cause la fin du confinement.

D’autres rassemblements ont lieu, à Sydney, et plus au nord à Byron Bay : 14 personnes ont été arrêtées, donnant lieu à des scènes parfois chaotiques. Ces derniers jours, la police avait déjà été critiquée pour avoir arrêté des personnes accusées d'encourager ces manifestations sur les réseaux sociaux. La vidéo d’une femme enceinte, menottée chez elle devant ses enfants, a été vue plusieurs millions de fois.

Du pain béni pour les politiciens d'extrême droite et les partisans de théories du complot, qui appellent à manifester malgré les consignes de santé, et qui affirment qu’un état policier est en train de se mettre en place dans l'État de Victoria.

