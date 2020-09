Coronavirus: l’Inde franchit la barre des quatre millions de cas, le pic «loin» d'être atteint

L’Inde a passé ce samedi la barre des quatre millions de personnes infectées par le coronavirus. Cette hausse de la pandémie devrait encore s’accélérer dans les semaines à venir alors même que les chiffres officiels sous-estiment sans doute la réalité.

Il n’aura fallu que 13 jours à l’Inde pour passer de trois à quatre millions de personnes infectées par le coronavirus. Avec un record mondial de 87 800 nouveaux cas détectés vendredi 4 septembre, le sous-continent talonne désormais le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde, rapporte notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin.

Alors que le gouvernement a assoupli les restrictions, l'Inde est actuellement le pays où le nombre de cas augmente le plus rapidement. Et il ne devrait pas chuter ces prochains jours. « D’après mes calculs, le nombre de cas va passer à cinq millions autour du 15 septembre et sept millions fin septembre. Il faut donc s’attendre à des hausses quotidiennes supérieures à 100 000 », estime l’économiste de la santé, Rijo John.

Selon Shamika Ravi, professeur d'économie et ancienne conseillère du gouvernement qui a suivi de près les tendances de la pandémie en Inde, le pays « est loin » d'avoir atteint le pic et l’État du Maharashtra doit devenir le « centre » de la campagne contre le coronavirus. « Il ne peut pas y avoir de contrôle du Covid-19 en Inde sans contrôler l'épidémie dans le Maharashtra », a-t-elle déclaré sur Twitter. « Compte tenu de son importance économique, le Maharashtra continuera d'influencer la propagation de l'infection ailleurs dans le pays », a-t-elle conclu.

« On constate que les statistiques sont énormément sous-évaluées »

Plus inquiétant encore, ces chiffres vertigineux pourraient bien sous-estimer la réalité de l'épidémie en Inde. En cause, le décalage avec le taux d'infection observée lors d’études aléatoires sur le terrain. « Lorsque l’on compare le nombre de cas officiels aux études aléatoires, on constate que les statistiques sont énormément sous-évaluées, confirme Rijo John . Cela, même si l’on se base sur les études dont les résultats sont les plus faibles. Le point positif, c’est que si la sous-évaluation des cas est bien plus importante que celle des décès, alors le taux de mortalité de l’Inde est encore plus faible. »

Ce samedi 5 septembre, l’Inde compte 70 000 victimes du coronavirus. Soit un taux de mortalité dix fois inférieur à celui du Brésil ou des États-Unis.

La pandémie s'étend à présent dans les zones rurales dont l'infrastructure sanitaire est insuffisante et resurgit dans le même temps dans les grandes villes comme New Delhi et Bombay.

(Avec AFP)

