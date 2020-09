«Une catastrophe va se produire»: le cyclone Haishen se dirige vers le Japon

Un cyclone extrêmement violent fonçait ce samedi vers le sud-ouest du Japon, où les autorités ont ordonné l'évacuation de milliers d'habitants.

Vents d’une violence inégalée, fortes pluies et hautes vagues… Les autorités japonaises redoutent le cyclone Haishen qui fait actuellement route vers le sud-ouest du pays. Des vents de 290 km/h sont attendus à partir de ce samedi, tard dans la journée. Il s’agit d’un « violent » cyclone, au plus haut de l'échelle météorologique japonaise.

En fin d'après-midi, il s'approchait d'Okinawa dans le sud du Japon et devrait se diriger vers Kyushu, à l'ouest, dimanche ou lundi matin, selon les services météorologiques. « Il y a un risque de vents record, de fortes pluies, de fortes vagues et de violentes tempêtes », a déclaré Yoshihisa Nakamoto, un responsable des services météo, lors d'une conférence de presse, appelant à des évacuations en amont et à la « prudence maximale ».

Évacuations massives

Des milliers d’habitants ont d’ores et déjà été évacués. Quelque 4 600 personnes à Tarumizu, sur l'île de Kyushu, ont été appelées à évacuer rapidement leurs domiciles, alors que les autorités demandaient à la population d'autres secteurs de l'île de se préparer.

De plus, le constructeur Toyota a annoncé l'interruption de son activité jusqu'à lundi 7 au moins dans trois usines à Kyushu, tandis que les sociétés Canon et Mitsubishi Electric envisageaient des mesures similaires. Près d'une centaine de vols ont également été suspendus, selon la télévision publique NHK. Les trains à grande vitesse, les Shinkansen, pourraient eux aussi être arrêtés lundi dans l'ouest de l'archipel.

« Une catastrophe va se produire, il n'y a presque aucun doute », a pour sa part déclaré, lors de la conférence de presse, Yuhei Takamura, un responsable gouvernemental. Des vagues aussi hautes qu'un tsunami pourraient s'abattre sur les côtes.

