Hong Kong: la manifestation contre le report des législatives sévèrement réprimée

La police anti-émeutes disperse les manifestants en colère contre le report des législatives à Hong Kong, le 6 septembre 2020. Tyrone Siu/Reuters

3 mn

Un peu moins de 300 personnes ont été arrêtées dimanche 6 septembre à Hong Kong, alors qu’elles manifestaient contre le report d'un an des élections législatives, officiellement pour cause de coronavirus. Dans la soirée, dans un communiqué, le gouvernement de l'ancienne colonie britannique a condamné les « actes illégaux et égoïstes » des manifestants.