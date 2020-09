Typhon Maysak: Kim Jong-un ordonne à 12 000 Nord-Coréens de réparer les dégâts

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a donné l'ordre, ce dimanche 6 septembre, à 12 000 membres de son parti au pouvoir de venir en aide à deux provinces rurales, selon l'agence officielle KCNA. Ces zones ont été fortement touchées par le passage du typhon Maysak.

Alors qu'un nouvel ouragan est attendu ce mardi 8 septembre sur la péninsule coréenne, le littoral oriental du pays connaît des inondations et d'importants dégâts. Ils ont été causés par les pluies torrentielles qui ont accompagné le passage en début de semaine du violent typhon Maysak, ainsi que par de précédentes tempêtes.

Kim Jong-un en personne pour constater les dégâts

Les catastrophes naturelles provoquent généralement davantage de dégâts en Corée du Nord qu'en Corée du Sud, en raison notamment de la fragilité des infrastructures nord-coréennes. Le pays est en outre très vulnérable au risque d'inondations du fait de la déforestation. Plus d'un millier d'habitations ont été détruites par le typhon Maysak et de nombreux édifices publics ainsi que des terres agricoles ont été inondées dans les provinces du Hamgyong du Nord et du Sud, selon KCNA.

Ce samedi, Kim Jong-un s'est rendu sur place pour constater les dégâts et a organisé une réunion sur les opérations de secours, a précisé la même source. Il a par ailleurs limogé le président du comité du parti de la province du Hamgyong du Sud, a précisé KCNA. Des photos publiées ce dimanche par le journal du parti au pouvoir Rodong Sinmun le montrent discutant de la situation avec des responsables, debout devant des maisons détruites et des arbres couchés à terre.

Remettre en état avant l'anniversaire de la fondation du parti

Dans une lettre ouverte manuscrite de deux pages adressée aux membres du Parti du travail au pouvoir, le dirigeant nord-coréen a annoncé qu'environ 12 000 d'entre eux, basés à Pyongyang, seraient envoyés dans ces deux provinces sinistrées.

Ils auront pour mission de participer aux opérations visant à aider les zones touchées à se remettre des dégâts. Il a fixé le 10 octobre comme date butoir, jour du 75ème anniversaire de la fondation du Parti. « Nous ne pouvons pas laisser les habitants des provinces Sud et Nord du Hamgyong, qui viennent de subir de nouveaux dégâts, fêter ce jour anniversaire sans toit », a écrit Kim Jong-un. Une situation « urgente », nécessitant d'être « gérée sans attendre un seul instant », selon ses mots.

Le journal ne précise pas le nombre de personnes blessées, portées disparues ou décédées. En 2016, au moins 138 Nord-Coréens avaient péri dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles, selon les Nations unies. Au cours de l'été 2012, plus de 160 personnes avaient été tuées par de puissantes précipitations.

(Avec AFP)

