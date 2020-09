Coronavirus: en Indonésie, les cimetières arrivent à saturation

Un cimetière établi par le gouvernement indonésien à Medan, le 7 août 2020. Septianda Perdana/Antara Foto via Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Indonésie, les tombes des personnes décédées du coronavirus ont rempli les cimetières, et l’un d’entre eux a annoncé qu'il ne pourra bientôt plus trouver de places. Cette annonce en dit long sur l’ampleur de la pandémie de Covid-19 dans le quatrième pays le plus peuplé du monde.