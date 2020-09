Afghanistan: les pourparlers de paix annoncés au Qatar

La libération de quelque 5000 prisonniers talibans était une des conditions pour débuter les pourparlers de paix. Ici, des talibans libérés le 13 août dernier traversent la prison Pul-e-Charkhi, à Kaboul. National Security Council of Afghanistan/Handout via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Les talibans et le gouvernement afghan entameront des négociations de paix directes samedi 12 septembre à Doha. Ces pourparlers retardés depuis plus de six mois devraient essayer de mettre un terme à près de 19 ans de conflit entre les deux parties en Afghanistan.