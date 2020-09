Le film «Mulan» à l’affiche en Chine, malgré les appels au boycott et la polémique

La méga production Mulan, de Disney arrive à l’affiche des cinémas chinois ce vendredi 11 septembre. Le film a suscité des appels au boycott des communautés ouighoures et hongkongaises, car en partie tourné dans la province du Xinjiang. Résultat : la censure a demandé aux médias chinois de ne pas trop parler du film. Mais avec son récit jugé féministe et patriotique, les spectateurs semblent convaincus.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Vous pouvez acheter à manger et à boire », confie discrètement l’ouvreuse devant les paquets de chips aux crevettes. Certains exploitants ont décidé d’être flexibles vis-à-vis des mesures sanitaires : pas de contrôle de température, ni de sièges séparés dans ce multiplexe de Pékin. En même temps, seulement 11 personnes sont devant l’écran.

« C’est la première fois que nous venons au cinéma depuis six mois, raconte l’étudiante Ju Wang. On voulait voir l’histoire de Mulan et Liu Yifei, c’est extra. »

Gong Li et Liu Yifei, deux actrices, deux héroïnes à l’affiche, c’est aussi ce qui a motivé cette jeune trentenaire : « C’est un film qui fait du bien, il nous donne de la force à nous, les filles. »

Des combats épiques sur fond des monts célestes et des sables arides de la province du Xinjiang, tourné non loin des camps de rééducation ouighours, affirment les détracteurs du film. La polémique à l’étranger aurait poussé les censeurs chinois à minimiser la couverture médiatique de sortie.

Cet employé de banque n’a entendu parlé ni des appels au boycotts, ni de la censure. Il est venu pour l’histoire de Hua Mulan partie à la guerre à la place de son vieux père : « Mulan est une légende, mais ça raconte l’histoire de la Chine. Et c’est un film patriotique, Mulan se bat pour le pays ! Evidemment, les pouvoirs magiques de Gong Li et certains traits de l’histoire sont exagérés, mais c’est bien pour le scénario. »

Un scénario pas assez chinois, selon certaines critiques sur la plateforme Douban où le film a obtenu une note de 4,7 sur 10. Le film, diffusé sur 40 % des écrans chinois, vendredi 11 septembre a tout de même réalisé 55 % des préventes de l’ensemble des billets pour cette journée de vendredi.

