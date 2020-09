Manifestants arrêtés en fuyant Hong Kong: les familles craignent le système chinois

À Hong Kong, les familles des 12 jeunes manifestants, dont le bateau a été intercepté en mer le 23 août par les gardes-côtes chinois alors qu’ils tentaient de fuir vers Taïwan, se sont adressées à la presse ce samedi 12 septembre. Elles appellent les autorités hongkongaises à intervenir auprès de la Chine.

De notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Cela fait trois semaines que les familles sont sans nouvelles de leurs proches, des jeunes qui pour la plupart étaient poursuivis à Hong Kong pour leur participation à diverses manifestations. Ils étaient en liberté conditionnelle et auraient tenté d’échapper à la justice de Hong Kong en prenant le risque de partir par la mer sur un bateau affrété par leurs soins.

Encagoulés, masqués, et cachés derrière des lunettes noires, les parents de six des douze jeunes interpellés par les garde-côtes chinois au large de Hong Kong ont eu du mal à cacher leur inquiétude. « Nous sommes très inquiets de la situation, pour leurs droits, leur santé, leur statut. Et, est ce que leurs droits, même sous la loi chinoise, vont être protégés ? », a déclaré Jamie To, avocat, député du camp pro-démocratie et l’un des organisateurs de la conférence de presse.

« Il y a un gros risque que les familles perdent tout contact avec les détenus »

D’autant que les avocats chinois que les familles avaient réussi à mobiliser ont annoncé qu’ils avaient été dissuadés de défendre les jeunes Hongkongais. « Je pense que le plus gros problème pour le moment pour les familles, c’est que le gouvernement chinois essaye de leur imposer des avocats commis d’office et non les avocats choisis par les familles », estime le député Chu Hoi Dick.

« Il y a un gros risque que les familles perdent tout contact avec les détenus et que ce cas tombe dans un trou noir et que l’on ait plus de nouvelles pendant des mois, voire des années, comme tellement d’autres cas de droits de l’homme en Chine », a poursuivi l’élu. Toutefois, en fin de journée, le service de l’immigration de Hong Kong a fait savoir que les jeunes étaient en bonne santé et que les familles pouvaient faire passer les médicaments aux trois jeunes sous suivi médical.

