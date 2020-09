Sommet Chine-UE: les négociations économiques reprennent malgré les tensions diplomatiques

Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du sommet virtuel entre l'UE et la Chine le 22 juin 2020.

Lors du sommet entre la Chine et l’Union européenne (UE), les chefs de l'UE, la chancelière allemande et le président chinois Xi Jinping vont tenter lundi 14 septembre par visioconférence de faire avancer les négociations d'un accord sur les investissements, sur fond de tensions autour de Hong Kong, de Taïwan et du Xinjiang.

Covid-19 oblige, le sommet extraordinaire entre l’Union européenne (UE) et la Chine prévu à Leipzig en Allemagne a dû être annulé. C’est donc par visioconférence ce lundi 14 septembre que les dirigeants européens auront l’occasion de s’entretenir avec le président chinois Xi Jinping.

L’objectif de cette rencontre est d’abord commercial. Les participants souhaitent faire avancer l’accord sur les investissements, négociés déjà depuis sept ans. Mais d’autres questions plus délicates, comme les droits de l’Homme, risquent de s’inviter aux pourparlers.

Du côté de l’Union européenne, les échanges seront présidés par Charles Michel, à la tête du Conseil européen, la présidente de la Commission Ursula Von der Leyen et la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays assure en ce moment la présidence.

« Je t’aime, moi non plus »

Mais les négociations auront surtout lieu en pleine période de tensions entre les deux puissances. « Je t’aime, moi non plus », c’est ainsi que le chef de la diplomatie européenne Josep Borell décrit la relation entre Bruxelles et Pékin. Car les 27 sont désillusionnés. Tant de promesses n’ont pas été tenues comme celle sur le marché chinois qui n'est toujours pas ouvert. De plus, la Chine continue d’accorder des subventions massives à ses entreprises.

Le sommet du 22 juin avait déjà été marqué par un net refroidissement. D’autant que la présidente de la Commission Ursula Von der Leyen avait osé critiquer la loi sur la sécurité nationale qui restreint les libertés des Hongkongais. Pire encore, elle avait dénoncé les cyberattaques contre des hôpitaux européens pendant la pandémie.

Ce n’est donc pas un hasard si les deux émissaires de Pékin, Wang Yi et Yang Jieche, ont contourné Bruxelles lors de leur tournée européenne, croyant les capitales nationales plus dociles. Erreur de leur part, à chaque étape, ils ont été questionnés sur Hong Kong et le Xinjiang, où un million de musulmans croupissent dans des camps de redressement.

Outre les questions économiques, Xi Jinping devrait dont s’attendre à être interrogé par l’UE sur la situation hongkongaise, la question de Taïwan ou encore le sort des Ouïghours.

