Chine: la consommation repart dans un pays post-Covid

C’est une première cette année depuis le début de l'épidémie : la consommation en Chine s'est affichée en hausse. Les ventes de détail ont augmenté de 0,5 % en août sur un an. Ce regain de confiance des consommateurs montre que le redressement de l’activité économique se poursuit.

La Chine, où le Covid-19 a été repéré en décembre avant de se propager dans le reste du monde, est le premier pays à avoir relancé son activité et il apparaît à ce titre comme un baromètre.

« Les chiffres du mois d’août montrent même que ce redressement semble gagner en vigueur, se généraliser, qu’un retour à la normale est achevé dans une grande part des secteurs, notamment dans l’industrie », analyse Christine Peltier, économiste à BNP Paris bas et spécialiste de la Chine.

En août, les ventes de détail ont augmenté de 0,5 % sur un an, a annoncé ce mardi le Bureau national des statistiques (BNS). Pour Christine Peltier, « ce rebond de 0,5 % en glissement annuel, c’est le premier chiffre positif. Ce sont des ventes qui sont tirées par les ventes automobiles ou d’autres biens de consommation courante. »

Cet indicateur-clé de la consommation avait plongé en début d'année au plus fort de l'épidémie, avec -20,5 % sur un an en janvier et février. Et il s'était depuis toujours affiché en repli, bien que plus modérément ces derniers mois (-1,1 % en juillet).

Des consommateurs hésitants

Les consommateurs hésitaient toujours à reprendre une vie normale, malgré une nette amélioration dans le pays sur le front de l'épidémie. La Chine n'a fait état mardi 16 septembre que de huit nouveaux cas de Covid-19 sur son sol.

« La reprise de l’activité dans les services a été plus lente parce que la consommation des ménages, qui sous-tend le développement du secteur des services en grande partie, s’est redressée plus lentement depuis la fin du confinement », estime Christine Peltier.

Pour encourager la consommation et in fine soutenir l'emploi, de nombreuses provinces ou communes ont lancé ces derniers mois des opérations commerciales à coups de bons d'achat ou de réductions.

