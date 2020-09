Inde: la justice interdit une émission de télévision ouvertement anti-musulmans

En Inde, la Cour suprême vient d’interdire la diffusion d’une émission ouvertement anti-musulmans, tolérée par le gouvernement. Les juges prennent cette mesure exceptionnelle et rare alors que les médias indiens empruntent un ton de plus en plus agressif envers cette minorité religieuse, qui représente environ 15% de la population.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Le rédacteur en chef de la chaîne arrive en tenue safran devant la caméra et présente son émission, d’un ton militant, et avec des questions polémiques : « Pourquoi y a-t-il une augmentation soudaine de musulmans qui réussissent les examens de la haute fonction publique ? Comment réussissent-ils des examens si difficiles ? Et que se passera-t-il si ces jihadistes deviennent vos hauts fonctionnaires ? Réponse dans notre programme. »

Il annonce ainsi une prétendue enquête de dix épisodes de la chaîne câblée d’information Sudarshan TV. La cour d’appel l’avait déjà suspendue avant la première diffusion, en voyant la bande-annonce, mais le gouvernement nationaliste hindou l’a ensuite autorisée, refusant de censurer a priori le travail de journalistes. C’est finalement la Cour suprême qui y met un terme, après la diffusion de quatre épisodes.

Les juges ont condamné, avec une fermeté rare, cette démarche anti-musulmans, qui violerait le respect de la diversité religieuse chère à l’Inde. Ce genre d’abus et de propos haineux sont de plus en plus courants, selon les hauts magistrats, du fait de la course effrénée à l’audience menée entre les centaines de chaînes privées d’information.

► À lire aussi : Coronavirus en Inde (2/2): «Les musulmans sont les boucs émissaires»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne