Hong Kong: 438 millions d'euros de timbres et de calligraphies dérobés

La police hongkongaise recherche trois hommes soupçonnés d’avoir réussi ce qui pourrait être le plus important cambriolage de toute l’histoire du territoire. Ils auraient emporté en quelques minutes un butin d’environ 4 milliards de dollars hongkongais (près de 438 millions d’euros).

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Les trois cambrioleurs ont emportées des timbres et des calligraphies de l’époque maoiste après être entrés par la porte principale, une porte en bois protégée comme souvent d'une grille en feraille, dans l’appartement de Fu Chunxiao, un célèbre philateliste qui s’est spécialisé au fil des ans dans les souvenirs de l’ère maoiste.

Parmi les pièces rarissimes emportées : un timbre-poste datant de 1968 indiquant : « Toute la nation est rouge ». Il ne resterait que neuf timbres de ce modèle. En 2018, l’un de ces timbres s’était vendu pour près de deux millions d’euros, établissant le record du timbre le plus cher du monde.

Mais c’est surtout la calligraphie d’un poème, rédigée sur un rouleau de deux mètres par Mao Zedong lui-même qui vaudrait au moins 2 milliards de dollars hongkongais (220 millions d’euros environ). Plus connu pour son petit livre rouge que pour ses poèmes, le grand timonier chinois s’etait piqué de poésie dès sa jeunesse. D’après l’ancien sinologue britannique Arthur Waley, la poésie de Mao Zedong était « moins mauvaise que les peintures de Hitler ».

Il y a deux ans, Fu Chunxiao avait exposé deux cents de ses pieces les plus rares. Il vit entre la Chine et Hong Kong et était en Chine continentale lorsque le cambriolage a eu lieu. Contacté par la presse de Hong Kong, il a déclaré ces pertes « inestimables ».

Le cambriolage a été découvert en fin de semaine derniere par le garde de l’immeuble situé sur Nathan Road, l’une des principales artères de Kowloon, la partie continentale de Hong Kong.

