Émeutes de New Delhi: arrestation de militants contre la réforme de la loi sur la citoyenneté

Emeutes à New Delhi, 24 février 2020, entre partisans et opposants d'une loi controversée sur la citoyenneté. REUTERS/Danish Siddiqui

En Inde, la police de New Delhi vient de mettre en examen 15 personnes pour complot criminel et sédition, les accusant d’avoir planifié les violences communautaires entre hindous et musulmans qui ont eu lieu en février dernier, et qui avaient coûté la vie à 53 personnes. Ces mises en examen sont dénoncées par une partie de la société civile, car tous ces accusés sont des militants contre la loi controversée du gouvernement sur la citoyenneté, et aucun hindouiste n’a été inquiété, alors qu’il a été prouvé qu’ils ont incité voire participé aux violences.