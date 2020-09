Thaïlande: des milliers de jeunes manifestent contre le gouvernement

En Thailande, des dizaines de millers de manifestants sont sortis dans les rues à l’appel des étudiants ce samedi, pour exiger le retrait du gouvernement et des changements majeurs de société. Mais alors que le mouvement grandit on craint désormais une flambée de violence.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Dans l’après-midi, les étudiants sont parvenus à s’introduire à l’intérieur du campus de l’université de Thammasat, pourtant fermé. Ils en ont désormais le contrôle et s’apprêtent à y passer la nuit.

Sur la scène, chanteurs et orateurs se succèdent. Les demandes n’ont pas changé: départ du gouvernement, nouvelles élections, nouvelle constitution, réforme de l’Education et de la monarchie.

Depuis des mois qu’il dure, le mouvement tourne au bras de fer entre les étudiants et le gouvernement, et certains redoutent une flambée de violences policières. C’est le cas d’Anghana Neelapaijit, célèbre avocate des droits de l’homme en Thaïlande: « La police, et surtout les officiers en civil, devraient faire attention à l’usage de la violence. On sait qu’il y a plus de 8000 policiers en uniforme mobilisés, mais on ne sait pas combien ont infiltré les manifestations en civil ».

Jusqu’ici, le gouvernement a tenu à limiter l’usage de la violence, même si plusieurs dirigeants ont été arrêtés puis relâchés. Mais les choses pourraient changer si les étudiants s’allient à d’autres forces dans la société thailandaise, notamment les Chemises Rouges, des paysans du nord-est hostiles au gouvernement, ou s’ils s’en prennent à des symboles de la monarchie.

