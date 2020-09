Inde: après six mois de fermeture, le Taj Mahal rouvre ses portes aux touristes

Le fameux Taj Mahal, dans le nord de l’Inde, magnifique mausolée du XVIIe siècle classé au patrimoine de l’humanité, rouvre ses portes aux touristes ce lundi 21 septembre, après une fermeture de six mois à cause des précautions sanitaires entourant l’épidémie de Covid-19. Un soulagement pour l’industrie du tourisme, car c’est l’un des monuments les plus visités en Inde. Même si la reprise devrait être très lente.

Avec notre envoyé spécial à Agra,

Dans la grande avenue qui mène au Taj Mahal ce lundi matin, les commerçants dépoussièrent les souvenirs, chapeaux et autres petites répliques du mausolée blanc. Sur leurs visages naît un sourire de soulagement, car tous ont un chiffre en tête : 188. Cela faisait 188 jours, six mois donc que le monument le plus visité de la ville était fermé. Restaurateurs, guides ou hôteliers en ont souffert énormément. Les premiers touristes sont enfin arrivés.

Des règles strictes

La réouverture se déroule selon des règles strictes. Seulement 5 000 touristes maximum peuvent maintenant admirer chaque jour de près ce splendide mausolée de marbre blanc et ses pierres précieuses incrustées, alors que le Taj Mahal accueillait jusqu’à 80 000 personnes par jour avant la crise. Même une fois à l’intérieur de cette grande esplanade bordée de fontaines, les règles covidiennes s’appliquent : port du masque obligatoire et interdiction de faire des photos en groupe devant ce majestueux monument. Le fort d’Agra, qui est l’autre grande attraction de cette ville, rouvre également ce lundi, avec cette fois 2 500 personnes autorisées chaque jour, pour un monument qui en recevait plus de 10 fois plus en pleine saison.

Pas de touristes étrangers

Le gouvernement ne délivre cependant plus de visa de tourisme jusqu'à nouvel ordre. En l’absence des touristes étrangers, la reprise sera donc difficile. Ils représentent une grande partie des touristes qui viennent à Agra, et la majorité des revenus, car rien que pour le Taj Mahal, les étrangers paient l’entrée 22 fois plus cher que les Indiens. Ils dépensent aussi bien plus en souvenirs et dorment dans des hotels plus luxueux. La saison touristique bat généralement son plein entre novembre et mars en Inde, mais celle ci ne retrouvera pas son rythme habituel avant que les étrangers ne reviennent à Agra, un grand nombre

