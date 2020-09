Indonésie: deux bébés rhinocéros de Java repérés dans le parc Ujung Kulon

C'est une découverte qui donne de l’espoir : deux jeunes rhinocéros de Java viennent d’être aperçus à l’extrémité Ouest de l’île du même nom. Ces deux nouveaux spécimens permettent de recenser aujourd’hui 74 rhinocéros de leur espèce vivant encore à l’état sauvage, mais en grand danger d'extinction.

Avec notre correspondante régionale à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

Leur peaux épaisses faites de nombreux plis ont beau ressembler à une armure et leur conférer une image guerrière, les rhinocéros de Java inquiètent désormais surtout par leur nombre très restreint. Moins de cent spécimens sont désormais en vie, et la timidité de ces colosses qui se montrent peu, rend le décompte encore plus difficile.

Apercevoir deux jeunes rhinocéros auprès de leur mère est donc une excellente nouvelle qu’ont partagé les autorités du parc Ujung Kulon, situé à l'extrémité sud-ouest de Java, ce dimanche 20 septembre.

Car au fil des décennies, le territoire de ces gros herbivores s’est rétréci comme peau de chagrin. Le braconnage des cornes recherchées pour leurs prétendues vertus médicinales, mais aussi la guerre du Vietnam et d'Indochine ont eu raison des populations auparavant présentes dans tout le Sud-Est asiatique.

Ajouter à cela une période de gestation très longue, 16 mois qui n’intervient que tous les 3 ou 4 ans, si une femelle solitaire parvient à s'accoupler avec un mâle également solitaire, et cette nouvelle prend des tours exceptionnels.

Mais il ne faudrait pas se réjouir trop vite. Si les rhinocéros de Java sont surveillés comme le lait sur le feu dans le parc de Ujung Kulon, de nombreuses menaces pèsent encore sur eux, notamment l’ombre du volcan actif Krakatau, non loin du parc où vivent les derniers rhinocéros de Java.

