Australie: près de 400 dauphins-pilotes, coincés dans une baie en Tasmanie, sont morts

Des centaines de dauphins-pilotes se sont échoués en Australie, sur les côtes de Tasmanie, et 380 d'entre eux ont péri malgré les efforts de dizaines de volontaires pour tenter de les sauver.

En Australie, une tragédie se déroule sur les côtes de Tasmanie où l'on a retrouvé ces derniers jours plus de 470 dauphins-pilotes échoués sur des bancs de sable dans une zone assez isolée. Trois cent quatre-vingt de ces animaux ont déjà succombé, mais des efforts très importants sont déployés pour secourir les survivants.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Triste découverte ce mercredi matin en Tasmanie, à quelques kilomètres de là où se trouvent déjà plus de 250 dauphins-pilotes échoués sur des bancs de sable : les secouristes en ont repéré 200 autres, également coincés. Malheureusement, ils étaient déjà tous morts. C’est aussi le cas de dizaines d’autres sur le site principal, qui malgré les efforts déployés, n’ont pas pu être remis à l’eau à temps.

Les moyens mobilisés sont pourtant importants : une soixantaine d’hommes, des dizaines de bateaux. Mais l’opération, qui se déroule en pleine mer, et non sur le bord d’une plage, est particulièrement délicate.

C’est ce qu’a expliqué Kris Carlyon, biologiste marin qui dirige l’opération, à la chaîne Sky News : « Nous les positionnons et les attachons sur le flanc d’un bateau et nous les tirons tout doucement dans la mer sur environ deux kilomètres, pour atteindre les eaux profondes puis on les relâche. »

Grâce à cette technique, 50 dauphins-pilotes ont pu être sauvés. Il en reste encore 30 autres, encore en vie, mais toujours coincés.

