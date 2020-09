Inde: les agriculteurs inquiets de la libéralisation de leur secteur

Agriculteur et forces de l'ordre à la frontière Delhi-Uttar Pradesh, lors d'une manifestation contre les loi agricoles adoptées par le Parlement indien, le 25 septembre 2020. REUTERS/Danish Siddiqui

Des dizaines de milliers de paysans manifestent ce vendredi 25 septembre dans de nombreux États du nord de l’Inde, à l’appel d’une intersyndicale et des partis de l’opposition. Ils condamnent trois nouvelles lois qui viennent d’être adoptées par le Parlement, et qui accélère la libéralisation de l’agriculture: les produits agricoles pourront être vendus en dehors des marchés réglementés, ce qui permet aux entreprises privées de négocier directement et de passer des contrats avec les agriculteurs.