Inde: les jeunes manifestent pour le climat à New Delhi

À l'appel de l’association Fridays for future, menée par la jeune Greta Thunberg, le 25 septembre marquait une nouvelle journée de grève mondiale des jeunes pour le climat. En Inde, le deuxième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, une manifestation d’une cinquantaine de jeunes a eu lieu.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Masques sur le visage et pancartes colorées placées devant eux, une cinquantaine de jeunes Indiens font un sit-in devant le ministère de l’Environnement, à New Delhi. La manifestation n’est pas officiellement autorisée et la police essaie de les déloger mais ils ne bougent pas. « Je travaille avec les populations tribales, et le gouvernement cherche à les expulser de leurs forêts, car il veut en faire des plantations commerciales. Cela menace les forêts primaires ainsi que les modes de vie harmonieux de ces populations ancestrales », explique Prerna Mishra qui a 24 ans.

Apparemment, ces jeunes manifestants dérangent. En juillet, Fridays for future a été accusée de mener des actions terroristes en Inde après avoir lancé une campagne d’envoi de mails contre une réforme du gouvernement. La plainte a été retirée, mais Srijani Datta a été marquée. « Tout le monde a été perturbé, surtout les plus jeunes. Mais après nous avons réalisé que nous avions soulevé un argument important, et c’est pour cela qu’ils ont tenu à nous réprimer. C’est un début, car déranger les gens au pouvoir est le premier pas pour changer les choses, car on leur fait comprendre que cela comptera pour les prochaines élections », affirme la jeune femme.

Ces jeunes ont d’ailleurs obtenu leur première victoire : la police les a laissé manifester pendant plusieurs heures.

